Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand aus bislang unbekannter Ursache - Brand in technischem Gebäude - keine verletzten Personen - Hoher Sachschaden - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Stadtgebiet Freiburg

Stadt Freiburg - Freiburg-Landwasser, -Lehen, -Hochdorf

Am 22.07.2026 gegen 03:35 Uhr wurde ein größerer Brand auf dem Gelände des tierhygienischen Instituts Freiburg festgestellt.

Aus bislang unbekannter Ursache war ein größeres 2-stöckiges Gebäude, welches neben Lagerraum auch mehrere Garagen beherbergte in Brand geraten.

Der schnelle und engagierte Einsatz der Feuerwehr konnte ein komplettes Aus- und Niederbrennen des Gebäudes nicht mehr verhindern. Wohl aber, dass die Flammen auf weitere Dienstgebäude und angrenzende Wohnbebauung übergreifen konnte.

Es bestand keine Gefahr für Anwohner im Umfeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der Sachschaden wird vermutlich im niedrigen 7-stelligen Bereich liegen.

Derzeit finden Nachlöscharbeiten statt.

Es wird nachberichtet.

Stand: 05:30 Uhr

FLZ/mt

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