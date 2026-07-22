Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere Bordcomputer von Pedelecs entwendet - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.07.2026, gegen 19.00 Uhr, wurde der Polizei der Diebstahl des Bordcomputers eines Pedelecs im Bereich der Fahrradstellplätze neben dem Amtsgericht Freiburg gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine bislang unbekannte Täterschaft den Bosch-Bordcomputer gewaltsam vom verschlossen abgestellten Pedelec der Geschädigten entfernt und entwendet.

Während die Geschädigte gemeinsam mit ihrer Tochter auf das Eintreffen der Polizei wartete, stellten beide an mehreren weiteren abgestellten Pedelecs ebenfalls fehlende Bordcomputer fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren insgesamt mindestens zehn Pedelecs betroffen. Nach Angaben der Geschädigten handelte es sich bei den entwendeten Geräten ausschließlich um Bordcomputer des Herstellers Bosch.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlsschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Vor Ort konnten keine Zeugen festgestellt werden.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4221 zu melden.

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