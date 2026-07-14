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Polizei Düren

POL-DN: Unfall mit entwendetem Scooter verursacht

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B56 / An der Vogelstange verletzte sich eine 38-jährige Fahrerin eines E-Scooters leicht, als sie mit einem Pkw kollidierte. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war das genutzte Elektrokleinstfahrzeug als gestohlen gemeldet.

Gegen 09:00 Uhr war die Frau aus Jülich mit ihrem Elektrofahrzeug von der Straße "An der Vogelstange" in Richtung Gereonstraße unterwegs. Sie beabsichtigte die B56 an der dortigen Ampel zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer die B56 aus Richtung Düren kommend und beabsichtigte nach links in die Straße "An der Vogelstange" abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Verkehrsteilnehmer miteinander. Die 38-jährige Frau aus Jülich verletzte sich hierbei leicht.

Nach eigenen Angaben hatte sie die Straße trotz Rotlicht zeigender Ampel überquert. Sie musste in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 4.000 Euro angegeben.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der genutzte E-Scooter aktuell nicht versichert ist. Zudem war das Fahrzeug als gestohlen gemeldet. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und leiteten entsprechende Strafverfahren gegen die Frau aus Jülich ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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