Polizei Düren

POL-DN: Zeuge von Pkw-Brand auf Pendlerparkplatz gesucht

Düren (ots)

Auf dem Pendlerparkplatz an der Eisenbahnstraße brannten am 26.06.2026 zwei Pkw. Die Polizei sucht nach einem wichtigen Zeugen.

Ein Taxifahrer meldete am 26.06.2026 gegen 03:15 Uhr den Brand von einem Pkw auf dem Pendlerparkplatz an der Eisenbahnstraße. Zuvor hatte er am Busbahnhof auf einen Kunden gewartet. Dort wurde er auf türkisch von einem Mann angesprochen, der ihm von dem Brand berichtete. Der Taxifahrer fuhr zum Pendlerparkplatz, sah das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Der unbekannte Zeuge war mit dem Fahrrad ebenfalls zum Pendlerparkplatz gekommen. Als das Feuer von einem Pkw auf einen weiteren übergriff, sagte der Unbekannte, dass er Angst bekomme. Daraufhin fuhr er in Richtung Eisenbahnstraße davon.

Die Feuerwehr konnte die beiden in Vollbrand stehenden Fahrzeuge gegen 03:50 Uhr löschen.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Zeugen. Er wird wie folgt beschrieben:

- 28-30 Jahre alt - Sprach Türkisch mit bulgarischem Akzent - Etwa 175-180 cm groß - Trug lange schwarz-rote Arbeitskleidung und eine Kappe - Dünne Statur

Der gesuchte Zeuge oder weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können, werden gebeten, den zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-8125 zu kontaktieren. Außerhalb der Bürodienstzeiten erreichen Sie uns unter der Rufnummer 02421 949-0.

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