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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Versicherungsschutz

Ludwigshafen (ots)

Am 04.05. 2026 gegen 14:15 Uhr kontrollierten Polizeikräfte eine Verkehrsteilnehmerin mit einem E-Scooter in der Maudacher Straße in Ludwigshafen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem konnte die Fahrerin keinen gültigen Versicherungsschutz nachweisen. Der E-Scooter wurde daraufhin präventiv sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen des fehlenden Versicherungsschutzes wurde eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für E-Scooter eine gesetzliche Versicherungspflicht besteht. E-Scooter dürfen nur mit gültigem Versicherungskennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden. Verstöße hiergegen stellen eine Straftat dar und werden entsprechend geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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