Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Versicherungsschutz

Ludwigshafen (ots)

Am 04.05. 2026 gegen 14:15 Uhr kontrollierten Polizeikräfte eine Verkehrsteilnehmerin mit einem E-Scooter in der Maudacher Straße in Ludwigshafen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem konnte die Fahrerin keinen gültigen Versicherungsschutz nachweisen. Der E-Scooter wurde daraufhin präventiv sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen des fehlenden Versicherungsschutzes wurde eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für E-Scooter eine gesetzliche Versicherungspflicht besteht. E-Scooter dürfen nur mit gültigem Versicherungskennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden. Verstöße hiergegen stellen eine Straftat dar und werden entsprechend geahndet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell