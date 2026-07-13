Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer bei Dooring-Unfall schwer verletzt

Titz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Linnicher Straße wurde am Samstagabend (11.07.2026) ein 70-jähriger Radfahrer schwer verletzt.

Gegen 19:05 Uhr parkte ein 65-jähriger Mann aus Titz seinen Pkw am Fahrbahnrand. Vor dem Aussteigen blickte er zwar in den Außenspiegel, unterschätzte jedoch nach eigenen Angaben die Geschwindigkeit eines sich nähernden 70-jährigen Radfahrers. In der Annahme, das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen zu können, öffnete er die Fahrertür. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der geöffneten Fahrzeugtür.

Durch den Zusammenstoß stürzte er und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

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