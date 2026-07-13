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Polizei Düren

POL-DN: Imbisswagen und Kühlanhänger Ziel von Einbrechern

Düren / Langerwehe (ots)

Am vergangenen Wochenende (10.07.2026 - 12.07.2026) wurde ein Kühlanhänger in Düren beschädigt. In Schlich brach man in einen Imbisswagen ein und verschaffte sich Zugang zu einem Kühlwagen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Düren geriet in der Nacht von Freitag auf Samstag (10.07.2026, 20:00 Uhr bis 11.07.2026, 13:30 Uhr) ein in der Karl-Arnold-Straße abgestellter Kühlanhänger ins Visier von Dieben. Das Vorhängeschloss des Anhängers war abgeschnitten und die Verriegelung verbogen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Auch in Schlich, wo am Wochenende das Schützenfest stattfand, wurde ein Kühlanhänger angegangen. Zuvor hatte man sich am Zutritt zu einem Imbisswagen verschafft. Hier wurde das Wechselgeld entwendet. Zudem nahm man den Schlüssel vom Kühlwagen an sich. Nach ersten Erkenntnissen wurde hier nichts entwendet. Hier liegt der Tatzeitraum am Sonntag zwischen 01:30 Uhr und 11:30 Uhr.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nehmen wir unter der Rufnummer 02421 949-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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