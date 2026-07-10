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Polizei Düren

POL-DN: 18-jähriger stürzt schwer mit E-Scooter

Niederzier (ots)

Ein 18-jähriger Mann aus Jülich verletzte sich gestern Nachmittag (09.07.2026) schwer als er auf einem Feldweg entlang des Ellbachs stürzte. Er musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 16:15 Uhr befuhr der junge Mann mit seinem Elektrokleinstfahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen einen Wirtschaftsweg aus Richtung "Zum Rott" in Richtung "Grüner Weg". Im Verlauf des für den öffentlichen Verkehr gesperrten Weges verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der alarmierte Rettungsdienst verbrachte den Verunfallten zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der genutzte E-Scooter technisch verändert und damit die mögliche Höchstgeschwindigkeit erhöht wurde. Darüber hinaus bestand für das Fahrzeug zur Unfallzeit kein gültiger Versicherungsschutz. Es wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Gegen den jungen Fahrzeugführer, wurden Strafverfahren u.a. wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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