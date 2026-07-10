Polizei Düren

POL-DN: Fahrbarer Verkaufsstand gerät in Brand - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Beim Brand eines mobilen Verkaufsstandes in der Dr.-Christian-Seybold-Straße entstand in der Nacht zum Freitag (10.07.2026) erheblicher Sachschaden. Hinweise auf die Brandursache liegen aktuell nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:20 Uhr ging die Meldung über einen brennenden Fahrzeuganhänger bei der Polizei ein. Als die Beamten wenig später gemeinsam mit der Feuerwehr an der Brandörtlichkeit im Gewerbegebiet Nickepütz eintrafen fanden sie einen von Vollbrand stehenden Anhänger vor, der auf einer Parkfläche am Fahrbahnrand abgestellt war. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen jedoch nicht verhindern, dass das Fahrzeug völlig ausbrannte.

Bei dem Anhänger handelt es sich offensichtlich um einen fahrbaren Verkaufsstand für Waffelspezialitäten. Aufgrund des fehlenden Kennzeichens konnte ein Eigentümer bislang nicht ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Brandentstehung machen können oder verdächtige Personen oder Umstände im Umfeld des Brandortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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