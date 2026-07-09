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Polizei Düren

POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Linnich (ots)

Heute (09.07.2026) in den frühen Morgenstunden kam ein Pkw-Fahrer auf der B57 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er verletzte sich dabei leicht. Unfallursächlich könnte der Konsum von Alkohol gewesen sein.

Gegen 04:00 Uhr war der 35-jährige Mann aus Erkelenz mit seinem Pkw auf der B57 aus Richtung Körrenzig kommend in Richtung Gereonsweiler unterwegs. Beim Durchfahren einer Kurve verlor er nach eigenen Angaben die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort stellten die eingesetzten Beamten deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung des Pkw-Fahrers fest. Unter anderem war deutlicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrnehmbar. Da ein Atemalkoholtest vor Ort nicht möglich war, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Der Rettungsdienst brachte den Fahrzeugführer zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise auf die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer ergaben sich im Verlauf der Unfallaufnahme nicht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird mit ca. 5.000 Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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