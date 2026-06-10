Polizei Köln

POL-K: 260610-1-K Chips und Kuscheltier aus Auto gestohlen - Polizei nimmt mutmaßlichen Autoknacker fest

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Mittwoch (10. Juni) einen mutmaßlichen Autoknacker (60) in der Innenstadt festgenommen. Das mutmaßliche Diebesgut - ein Beutel mit mehreren Chipstüten und einem Kuscheltier - gaben die Beamten der Fahrzeughalterin (37) wieder zurück. Der 60-Jährige, der nach aktuellen Erkenntnissen keinen festen Wohnsitz hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein Anwohner gegen 2.20 Uhr beobachtet, wie der Verdächtige an einem schwarzen VW Golf in der Lütticher Straße die Scheibe eingeschlagen hatte und Richtung Moltkestraße wegging. Dank der guten Personenbeschreibung stellte das alarmierte Streifenteam den Mann nur wenig später in der Moltkestraße und fand bei ihm das mutmaßliche Diebesgut. (cw/ts)

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