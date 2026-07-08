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Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert mit dem Auto zum Polizeieinsatz gefahren

Jülich (ots)

Bei einem Durchsuchungseinsatz der Polizei in der Schweizer Straße kam es am Dienstag (07.07.2026) zu einem unerwarteten Zufallstreffer. Ein Durchsuchungszeuge war stark alkoholisiert mit seinem Pkw zum Einsatz angereist.

1,6 Promille Atemalkoholgehalt; das war das Ergebnis eines Alkoholtestes, über das auch die Durchsuchungskräfte des Polizeipräsidiums Aachen staunten. Diese waren in den frühen Morgenstunden in der Schweizer Straße zu einer vorgeplanten Durchsuchung angerückt. Ein ebenfalls für den Einsatz bestellter unabhängiger Durchsuchungszeuge war zum Einsatzort mit seinem Pkw angereist. Während der Maßnahmen fiel den Aachener Beamten jedoch erheblicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 56-jährigen Mannes aus Herzogenrath auf. Der Alkoholtest einer hinzugerufenen Streifenbesatzung der Polizeiwache Jülich brachte dann die Bestätigung. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Der ursprüngliche Durchsuchungseinsatz konnte trotz des Vorfalls wie geplant durchgeführt und abgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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