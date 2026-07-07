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Polizei Düren

POL-DN: Gas und Bremse verwechselt

Düren (ots)

Beim Ausfahren aus einem Parkhaus in der Arnoldsweilersstraße verwechselte ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren am gestrigen Nachmittag (06.07.2026) Gas und Bremse. Seine 84-jährige Beifahrerin wurde bei der folgenden Kollision mit einem Betonpfeiler leicht verletzt.

Gegen 14:00 Uhr hatte der Senior das Parkhaus in Richtung Ausfahrt befahren. Zeugen berichteten, dass das Fahrzeug plötzlich stark beschleunigte, unkontrolliert über einen Bordstein hinweg fuhr und schließlich mit einem Betonpfeiler kollidierte. Durch die Kollision wurde die Beifahrerin im Pkw leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Fahrzeugführer an, offensichtlich Gas- und Bremspedal miteinander verwechselt zu haben. Er selber blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Der Pkw des Seniors war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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