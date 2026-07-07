Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte entwenden Kupferkabel aus dem Brainergy Park

Jülich (ots)

Unbekannte Täter entwendeten eine größere Menge Kupferkabel vom Gelände des Brainergy Parks in Jülich. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen Samstag (04.07.2026, 00:00 Uhr) und Montag (06.07.2026, 16:00 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem umfriedeten Gelände des Solarparks. Dort durchtrennten sie Verbindungskabel zu Solarpanelen und entwendeten diese. Durch das Fehlen der Kabel kam es darüber hinaus zu einem signifikanten Stromabfall. Der Gesamtschaden wird mit ca. 100.000 Euro angegeben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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