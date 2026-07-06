Polizei Düren

POL-DN: Die Polizei Düren heißt 33 Kommissaranwärterinnen und -anwärter herzlich willkommen

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Kreis Düren (ots)

Am Montag (06.07.2026) starteten 33 Kommissaranwärterinnen und -anwärter ihr erstes Praktikum bei der Kreispolizeibehörde Düren. Die stellvertretende Abteilungsleiterin der Polizei Düren, Kriminaldirektorin Svende Friedrichs, hieß die jungen Menschen willkommen, die zum 01.09.2025 in den Polizeivollzugsdienst eingestellt worden waren und jetzt zum ersten Mal "auf Streife" unterwegs sind.

Nach dem bisherigen Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW und dem Training im Bildungszentrum Brühl, beginnt nun eine achtwöchige Praxisphase für die Studierenden. Erfahrene und speziell ausgebildete Tutorinnen und Tutoren begleiten sie und vermitteln ihnen die praktische Polizeiarbeit im Kreis Düren.

In den kommenden Wochen werden die angehenden Kommissarinnen und Kommissare als zusätzliches Mitglied im Streifenteam in Früh-, Spät- und Nachtdiensten an den drei Wachstandorten Düren, Jülich und Kreuzau eingesetzt. Dieses Praktikum markiert das Ende ihres ersten Studienjahres im dreijährigen Studium bei der Polizei NRW.

Zwei der 33 Anwärterinnen und Anwärter haben sich bei ihrem Studium für den Schwerpunkt "Ermittlungen" entschieden, der die Studierenden gezielt auf eine spätere Verwendung bei der Kriminalpolizei vorbereitet. Auch im Praktikum werden die beiden schon vermehrt bei der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Düren eingesetzt.

Besonders erfreulich ist auch, das sieben der 33 Anwärterinnen und Anwärter FOS Polizei (Fachoberschule Polizei) Absolventinnen und Absolventen sind. In dem zweijährigen Bildungsgang erlangen Schülerinnen und Schüler an Berufskollegs die Fachhochschulreife und legen so noch vorm Abitur den Grundstein für die Polizeilaufbahn.

Die Polizei Düren wünscht allen Studierenden einen angenehmen Start ins Praktikum, viele spannende Eindrücke und vor allem Freude daran, zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger beizutragen.

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