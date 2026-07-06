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Polizei Düren

POL-DN: Viele Geschwindigkeitsverstöße bei Schwerpunktkontrollen in der Eifel

Nideggen / Heimbach (ots)

Am Sonntag (05.07.2026) führte der Verkehrsdienst Düren bei einem Schwerpunkteinsatz im Rahmen des linksrheinischen Qualitätszirkels (LQZ) gezielte Kontrollen zur Bekämpfung von Motorradunfällen durch. Die Maßnahmen fanden in Nideggen und Heimbach statt und richteten sich im Wesentlichen gegen die Hauptunfallursache Geschwindigkeit.

Insgesamt wurden 329 Verstöße gegen die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit festgestellt und geahndet. In 75 Fällen lagen höhere Geschwindigkeitsverstöße vor, die eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich ziehen. In sechs Fällen davon haben die gemessenen Motorradfahrenden Fahrverbote zu erwarten.

Insbesondere bei den höheren Geschwindigkeitsüberschreitungen fielen auch in diesem Einsatz die insgesamt 68 kontrollierten Motorradfahrenden auf. Trauriger Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der bei erlaubten 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 106 km/h gemessen wurde. Als Kontrollörtlichkeiten hatte der Verkehrsdienst u.a. die L218 von Heimbach in Richtung Schmidt, die L249 von Nideggen in Richtung Abenden und die L15 von Schwammenauel in Richtung Hasenfeld ausgewählt.

Die Polizei weist darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle ist. Ziel der Kontrollen ist es daher, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und Unfälle zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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