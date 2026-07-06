Polizei Düren

POL-DN: Mit dem Krad gestürzt

Düren (ots)

Beim Versuch einen Auffahrunfall zu verhindern, stürzte am frühen Sonntagabend (05.07.2026) ein Kradfahrer aus Vettweiß auf der Schoellerstraße und verletzte sich leicht.

Der 24-Jährige war nach eigenen Angaben gegen 19:00 Uhr auf der Schoellerstraße aus Richtung Arnoldsweilerstraße in Richtung B56 unterwegs. An der Rotlicht zeigenden Ampel wartete vor ihm ein Pkw. Beim Versuch sein Zweirad abzubremsen, blockierte das Hinterrad und er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Um eine Kollision mit dem wartenden Pkw zu verhindern, wich der 24-Jährige nach links aus und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich leicht. Der alarmierte Rettungsdienst verbrachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

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