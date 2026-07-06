Polizei Düren

POL-DN: Weltkriegsmunition am "Wilden Kermeter" gesprengt

Heimbach (ots)

Eine durch Ausflügler gefundene Mine aus dem 2. Weltkrieg musste durch den Kampfmittelräumdienst am gestrigen Sonntag (05.07.2026) auf einem Wanderweg am "Wilden Kermeter" vor Ort gesprengt werden.

Gegen 16:15 Uhr hatten Spaziergänger einen verdächtigen Gegenstand unmittelbar neben einem Wanderweg am Wilden Kermeter gemeldet. Zu dieser Zeit herrschte an dem beliebten Ausflugsziel in der Eifel starker Besucherverkehr. Schnell wurde klar, dass es sich bei dem aufgefundenen Gegenstand um ein Relikt aus dem 2. Weltkrieg handelt. Die eingesetzten Polizeibeamten sperrten in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Heimbach den betroffenen Bereich weiträumig ab.

Der alarmierte Kampfmittelräumdienst identifizierte den Gegenstand als Mine. Da eine Entschärfung des Sprengkörpers vor Ort nicht möglich war, erfolgte gegen 18:50 Uhr dann die kontrollierte Sprengung vor Ort. Außer den Beeinträchtigungen durch die Sperrmaßnahmen kam es ansonsten zu keinen weiteren Schäden.

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