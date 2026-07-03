POL-DN: Fußgängerin von Pkw erfasst und leicht verletzt
Linnich (ots)
Im Einmündungsbereich Rurdorfer Straße / Welzer Straße Straße kam es am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine Person wurde leicht verletzt.
Um 14:46 Uhr war eine 31-jährige Frau aus Linnich mit ihrem Pkw auf der Rurdorfer Straße in Richtung Rurdorf unterwegs. Im Einmündungsbereich beabsichtige sie, nach rechts in die Welzer Straße einzubiegen.
Zeitgleich überquerte eine 44-jährige Frau aus Braunschweig zu Fuß die Welzer Straße in Gehrichtung Rurdorf. Die 31-Jährige übersah die Fußgängerin nach jetzigem Stand der Ermittlungen und erfasste sie. In der Folge stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die 44-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 31-Jährige wurde nicht verletzt. Am Pkw entstand kein Sachschaden.
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