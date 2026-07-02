Polizei Düren

POL-DN: Mit getuntem E-Scooter gestürzt - Strafverfahren gegen Jugendliche eingeleitet

Langerwehe (ots)

Am Mittwoch (01.07.2026) stürzten auf der Heinz-Emonds-Straße zwei Jugendliche mit einem erheblich getunten E-Scooter. Beide verletzten sich dabei leicht. Da sich im Verlauf der Unfallaufnahme deutliche Hinweise auf strafbares Handeln ergaben, haben beide nun Strafverfahren zu erwarten.

Gegen 09:15 Uhr befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher aus Inden die Heinz-Emonds-Straße in Fahrtrichtung Marienstraße. Mit auf dem E-Scooter befand sich verbotenerweise sein 14-jähriger Sozius, ebenfalls aus Inden. Nach eigenen Angaben des Fahrzeugführers verlor er aufgrund von Straßenunebenheiten die Kontrolle über den E-Scooter. In der Folge stürzten die Jugendlichen zu Boden.

Am Unfallort trafen die alarmierten Polizisten der Wache Düren lediglich auf den leichtverletzten 14-jährigen Fahrzeugführer. Sein Mitfahrer sowie das Fahrzeug befanden sich nicht mehr vor Ort. Den Sozius und auch das Fahrzeug, mit dem dieser nach dem Unfall nach Hause gefahren war, konnten die Beamten letztlich an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei der Überprüfung des Gefährts stellte sich heraus, dass der E-Scooter baulich verändert wurde und dadurch bis zu 90 km/h Höchstgeschwindigkeit erreicht. Versicherungsschutz besteht aufgrund dessen ebenfalls nicht. Im Besitz einer Fahrerlaubnis sind die Jugendlichen nicht.

Der leichtverletzte Unfall-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der später angetroffene Sozius hatte sich durch den Sturz ebenfalls leicht verletzt, benötigte aber keine ärztliche Behandlung.

Da beide Jugendliche das Fahrzeug führten, erwarten sie nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Versicherungsschutz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Der E-Scooter wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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