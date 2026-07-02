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Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch in Physio-Praxis

Inden (ots)

Zwischen Dienstag (30.06.2026, 20:00 Uhr) und Mittwoch (01.07.2026, 07:35 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Bungalow in der Indener Straße ein. Die Polizei bitte um Hinweise.

Das Gebäude in der Indener Straße wird durch eine Physio-Praxis genutzt. Im genannten Tatzeitraum verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zugang zum Objekt. Der Büroraum sowie die Garage wurden auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt und Schränke geöffnet. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen konnten die Täter Bargeld im dreistelligen Bereich erbeuten und unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Indener Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02421-949 0 an die Polizei Düren zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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