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Polizei Düren

POL-DN: 16-Jähriger bei Traktorunfall lebensgefährlich verletzt

Niederzier (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.06.2026) kam es im Kreuzungsbereich der L264 / Am Tagebau zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Der 16-jährige Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Gegen 16:30 Uhr befuhr der 16-Jährige aus Mönchengladbach mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und Anhänger die L264 in Fahrtrichtung Merzenich. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Gespann zunächst mit einem Verkehrszeichen, das sich auf einer erhöhten Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte befand.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Verkehrszeichen aus seiner Verankerung gerissen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort prallte es gegen den Pkw einer 21-jährigen Frau aus Niederzier, die an der roten Ampel im Kreuzungsbereich L264 / Am Tagebau in Fahrtrichtung Jülich wartete. Sie blieb unverletzt.

Im weiteren Verlauf kam die landwirtschaftliche Zugmaschine nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Graben. Der 16-jährige Fahrer wurde aus dem linken Seitenfenster geschleudert und anschließend von seinem Anhängergespann erfasst. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme bestand Lebensgefahr.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.500 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein speziell ausgebildetes Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Aachen hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L264 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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