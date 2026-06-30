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Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierter Sprinter-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Der Fahrer eines Transporters beschädigte am frühen Dienstagmorgen (30.06.2026) ein Verkehrszeichen im Kreisverkehr Roermonder Straße / Paulstraße. Zeugen hatten das Fahrzeug augenscheinlich mit einem defekten Reifen durch den Kreisverkehr "driften" gesehen und informierten die Polizei.

Zeugen hatten gegen 04:08 Uhr einen weißen Transporter beobachtet, der mit einem Reifenschaden den beschriebenen Kreisverkehr durchfuhr und dabei ein Verkehrszeichen beschädigt hatte. Der Fahrer hatte sich im Anschluss in Richtung Paulstraße entfernt.

Die alarmierten Beamten konnten das beschriebene Fahrzeug und den zugehörigen Fahrer wenig später im Bereich der Paulstraße antreffen. Im Verlauf der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 19-jähriger Mann aus Düren, im Verlauf der Nacht bereits für einen Polizeieinsatz in Vossenack gesorgt hatte. Es konnte zudem festgestellt werden, dass er deutlich alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten veranlassten deshalb die Entnahme einer Blutprobe. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass am beschriebenen Kreisverkehr ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Korrespondierende Unfallschäden befanden sich an dem angetroffenen Transporter. Der festgestellte Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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