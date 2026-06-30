Polizei Düren

POL-DN: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Abend (29.06.2026) wurde der 18-jährige Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges schwer verletzt. Im Einmündungsbereich Am Langen Graben / Willi-Bleicher-Straße war er mit einem Pkw kollidiert.

Der Pkw-Fahrer, ein 43-jähriger Mann aus Düren, befuhr gegen 21:25 Uhr die Straße Am Langen Graben in Richtung Willi-Bleicher-Straße. Vor ihm, in gleiche Fahrtrichtung, fuhr der 18-Jährige aus Düren mit seinem Scooter auf dem Fahrradschutzstreifen. Als beide Fahrzeugführer nahezu zeitgleich die Einmündung erreichten, fuhr der Scooterfahrer nach Zeugenangaben plötzlich und unvermittelt nach links, scheinbar um die Fahrbahn zu überqueren. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision mit dem abbiegenden Pkw des 43-Jährigen und der junge Mann zu Fall kam. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nennenswerter Sachschaden entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen nicht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache aufgenommen.

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