Polizei Düren

POL-DN: Drei Brände in Birkesdorf - Die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (30.06.2026) wurden in der Ortslage Birkesdorf drei kleinere Brände in kurzer Zeit festgestellt. In allen Fällen brannten Mülltonnen oder Zaunelemente. Es entstand Sachschaden.

Gegen 02:00 Uhr erreichte Feuerwehr und Polizei die Meldung, dass in der Nordstraße eine Mülltonne brennen würde. Die eintreffende Feuerwehr stellte zudem wenige Meter entfernt ein brennendes Zaunelement an einem öffentlichen Gebäude fest. Noch während der Löscharbeiten folgten in kurzer Zeit zwei weitere Notrufe, in denen ebenfalls kleinere Brandgeschehen gemeldet wurden. So konnte ein Brand eines Bauzaunes gegen 02:40 Uhr in der Straße Weidenpesch ebenfalls ohne größere Folgen schnell bekämpft werden. Einsatzkräfte der Polizei fahndeten umgehend im Umfeld der Brandorte, da eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden konnte.

Zu einem weiteren Löscheinsatz kam es dann gegen 03:20 Uhr in der Eintrachtstraße. Auch hier hatten Anwohner eine brennende Mülltonne festgestellt. Wie auch bei den beiden anderen Bränden blieb der Schaden begrenzt und Schlimmeres konnte verhindert werden.

In allen Fällen entstanden Sachschäden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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