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Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Fahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Kreuzau (ots)

Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer zog sich bei einem Alleinunfall auf der L250 am gestrigen Nachmittag (30.06.2026) schwere Verletzungen zu und musste stationär in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden.

Der 63-Jährige Mann aus Hellenthal war gegen 13:50 Uhr auf der L250 von Thum aus kommend in Fahrtrichtung Drove unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf der kurvenreichen Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Durchfahren des neben der Fahrbahn verlaufenden Straßengrabens wurde sein Pkw kurzzeitig in die Luft geschleudert und kam nach mehreren Metern im angrenzenden Feld zur Endlage.

Der eintreffende Rettungsdienst musste den Fahrzeugführer aus seinem Pkw befreien und brachte ihn anschließend schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Den Grund für das Abkommen von der Fahrbahn konnte der Verletzte nicht benennen. Weitere Fahrzeuge waren am Unfallgeschehen nicht beteiligt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die L250 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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