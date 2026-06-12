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Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Einsatz der Bundespolizei auf dem Flughafen Hamburg

Hamburg (ots)

Am heutigen Morgen (12. Juni 2026) kam es um 09:21 Uhr zu einem unbefugten Zutritt zum Sicherheitsbereich des Flughafens Hamburg. Die betroffene Person wurde durch die Bundespolizei festgestellt und in Gewahrsam genommen.

Da eine Beeinträchtigung der Luftsicherheit nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgten umfangreiche Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei. Die Maßnahmen im betroffenen Bereich des Flughafens sind abgeschlossen. Aufgrund der fortgesetzten Gewährleistung der Sicherheit läuft der Betrieb der zentralen Luftsicherheitskontrollstelle seit 11:30 Uhr wieder an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Hannover
Möckernstraße 30
30163 Hannover
E-Mail: presse.hannover@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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