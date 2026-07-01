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Polizei Düren

POL-DN: Gartenlaube fängt Feuer

Düren (ots)

Am Dienstag (30.06.2026) kam es in der Pankratiusstraße zu einem Brand auf dem Gelände eines Bauernhofs. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Gegen 18:40 Uhr sah der Eigentümer des Grundstücks, dass das Gartenhaus sowie ein Gartenzaun in Flammen geraten waren. Er versuchte zunächst, den Brand eigenständig zu löschen. Dabei hatte sich das Feuer weiter ausgebreitet und zog zwei parkende Wohnmobile in Mitleidenschaft, von dem eins vollständig ausbrannte.

Die Feuerwehr ist am Brandort erschienen und löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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