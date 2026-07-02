Polizei Düren

POL-DN: Wohnhaus in Kreuzau nach Brand nicht bewohnbar

Kreuzau (ots)

Am gestrigen Nachmittag sorgte der Brand eines Wohnhauses in Kreuzau in der Straße "Im Hirnfeld" für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Personen kamen nicht zu Schaden; der entstandene Sachschaden ist erheblich.

Gegen 15:56 Uhr erreichte die Polizei die Meldung über einen Brand eines Wohnhauses in Kreuzau. Durch eine zufällig in der Nähe befindliche Streifenbesatzung der Wache Kreuzau konnte die Meldung unmittelbar bestätigt werden. Der Dachstuhl eines Anbaus stand zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand. Zudem stieg eine massive schwarze Rauchsäule vom Brandort auf. Die Beamten konnten zügig ausschließen, dass sich Personen im Objekt aufhielten. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte begannen unmittelbar mit den Löscharbeiten und konnten so ein Übergreifen des Feuers auf das Hauptgebäude verhindern und den Brand eindämmen. Löschgruppen aus mehreren Ortsteilen der Gemeinde Kreuzau waren im Einsatz. Dennoch verursachte das Feuer erheblichen Sach- und Gebäudeschaden. Das Einfamilienhaus wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung und der damit verbundenen Schadstoffbelastung derzeit als unbewohnbar eingestuft. Hinweise zur Brandursache liegen aktuell noch nicht vor und sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Brandort wurde aus diesem Grund beschlagnahmt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können aktuell noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Durch die Löscharbeiten und die Vielzahl der vor Ort befindlichen Einsatzfahrzeuge wurden der betroffene Straßenzug und auch Teile der Ortsdurchfahrt Kreuzau für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Auch im Bereich der Hauptstraße und Dürener Straße kam es durch den Einsatz teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

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