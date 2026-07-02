PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Wohnhaus in Kreuzau nach Brand nicht bewohnbar

Kreuzau (ots)

Am gestrigen Nachmittag sorgte der Brand eines Wohnhauses in Kreuzau in der Straße "Im Hirnfeld" für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Personen kamen nicht zu Schaden; der entstandene Sachschaden ist erheblich.

Gegen 15:56 Uhr erreichte die Polizei die Meldung über einen Brand eines Wohnhauses in Kreuzau. Durch eine zufällig in der Nähe befindliche Streifenbesatzung der Wache Kreuzau konnte die Meldung unmittelbar bestätigt werden. Der Dachstuhl eines Anbaus stand zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand. Zudem stieg eine massive schwarze Rauchsäule vom Brandort auf. Die Beamten konnten zügig ausschließen, dass sich Personen im Objekt aufhielten. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte begannen unmittelbar mit den Löscharbeiten und konnten so ein Übergreifen des Feuers auf das Hauptgebäude verhindern und den Brand eindämmen. Löschgruppen aus mehreren Ortsteilen der Gemeinde Kreuzau waren im Einsatz. Dennoch verursachte das Feuer erheblichen Sach- und Gebäudeschaden. Das Einfamilienhaus wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung und der damit verbundenen Schadstoffbelastung derzeit als unbewohnbar eingestuft. Hinweise zur Brandursache liegen aktuell noch nicht vor und sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Brandort wurde aus diesem Grund beschlagnahmt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können aktuell noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Durch die Löscharbeiten und die Vielzahl der vor Ort befindlichen Einsatzfahrzeuge wurden der betroffene Straßenzug und auch Teile der Ortsdurchfahrt Kreuzau für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Auch im Bereich der Hauptstraße und Dürener Straße kam es durch den Einsatz teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 10:30

    POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch in Physio-Praxis

    Inden (ots) - Zwischen Dienstag (30.06.2026, 20:00 Uhr) und Mittwoch (01.07.2026, 07:35 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Bungalow in der Indener Straße ein. Die Polizei bitte um Hinweise. Das Gebäude in der Indener Straße wird durch eine Physio-Praxis genutzt. Im genannten Tatzeitraum verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zugang zum Objekt. Der Büroraum sowie die Garage wurden auf der Suche ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 09:45

    POL-DN: Pkw-Fahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

    Kreuzau (ots) - Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer zog sich bei einem Alleinunfall auf der L250 am gestrigen Nachmittag (30.06.2026) schwere Verletzungen zu und musste stationär in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Der 63-Jährige Mann aus Hellenthal war gegen 13:50 Uhr auf der L250 von Thum aus kommend in Fahrtrichtung Drove unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf der kurvenreichen Straße nach ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 09:45

    POL-DN: Gartenlaube fängt Feuer

    Düren (ots) - Am Dienstag (30.06.2026) kam es in der Pankratiusstraße zu einem Brand auf dem Gelände eines Bauernhofs. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war im Einsatz. Gegen 18:40 Uhr sah der Eigentümer des Grundstücks, dass das Gartenhaus sowie ein Gartenzaun in Flammen geraten waren. Er versuchte zunächst, den Brand eigenständig zu löschen. Dabei hatte sich das Feuer weiter ausgebreitet und zog zwei parkende Wohnmobile in Mitleidenschaft, von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren