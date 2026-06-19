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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt zwei Jugendliche nach Graffiti-Schmierereien

Magdeburg (ots)

Am Donnerstagabend, den 18. Juni 2026, erhielt die Bundespolizei um 20:25 Uhr den Hinweis, dass zwei Personen im Personentunnel des Bahnhofs Magdeburg-Sudenburg Graffiti sprühen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Stadtgebiet. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte schließlich zum Erfolg. Dank eines Hinweises von Passanten konnten die Bundespolizisten die beiden Jugendlichen in einem Hauseingang in der Helmstedter Straße stellen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 14- und einen 15-jährigen Deutschen. Beide wiesen frische Schürfwunden sowie Farbanhaftungen an ihren Schuhen und ihrer Kleidung auf. Im Rahmen der Tatortarbeit fanden die Beamten einen zurückgelassenen Beutel mit Spraydosen, einem Smartphone und einer Geldbörse. Im Personentunnel stellten die Einsatzkräfte mehrere frische Graffiti in selbigen Farben, wie die zuvor aufgefundenen Spraydosen und Farbanhaftungen bei den Jugendlichen, fest. Die Graffiti erstreckten sich auf eine Gesamtfläche von rund 30 Quadratmetern. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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