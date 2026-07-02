Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss mit entwendetem E-Scooter unterwegs

Jülich (ots)

In den frühen Morgenstunden kontrollierten Polizisten der Wache Jülich am Donnerstag (02.07.2026) einen E-Scooter-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie gleich mehrere Verkehrsverstöße fest, unter anderem das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Gegen 01:18 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Jülich mit seinem E-Scooter die Große Rurstraße in Richtung Kartäuserstraße. Die eingesetzten Beamten führten zwecks Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit eine Verkehrskontrolle mit ihm durch. Im Rahmen derer gab der Mann an, dass er vor Fahrtantritt Drogen konsumiert und Alkohol getrunken hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille.

Bei der Überprüfung des Elektrokleinstfahrzeuges stellte sich zudem heraus, dass dieses als entwendet gemeldet war. Weiterhin verfügte es über keinen Versicherungsschutz.

Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und verbrachten den Mann zur Polizeiwache Jülich. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weitere Ermittlungen wurden veranlasst.

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