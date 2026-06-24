Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeieinsatz in Treppenhaus

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.06.2026, gegen 02:45 Uhr, kam es in einem Treppenhaus an der Peterstraße in Wilhelmshaven zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Nach bisherigen Erkenntnissen sollte ein unberechtigt im Hausflur aufhältiger 40-jähriger Mann des Gebäudes verwiesen werden. Hierbei zeigte sich der Mann sprunghaft, uneinsichtig und aggressiv. Auf halber Höhe des Treppenhauses entleerte der 40-Jährige den Inhalt einer mitgeführten Glasflasche mit Limonade schwungvoll in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten und traf diese im Bereich des Kopfes und Gesichts. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme sperrte sich der Mann erheblich gegen die polizeilichen Maßnahmen und verhielt sich weiterhin verbal aggressiv und renitent. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein.

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