Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in Wilhelmshaven - Beschuldigte ermittelt

Wilhelmshaven (ots)

Am 22.06.2026, zwischen 18:45 Uhr und 18:50 Uhr, kam es auf der Bremer Straße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 17-Jährigen.

Nach ersten Ermittlungen traf sich eine Gruppe von insgesamt sechs Personen im Bereich der Bremer Straße und bewegte sich anschließend in Richtung der Paul-Hug-Straße. Dort wurde einer der Jugendlichen aus der Gruppe von vier Personen angesprochen und unter Vorhalt eines Schlagstocks zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert. Nachdem der 17-Jährige der Forderung nicht nachkam, wurde er körperlich angegriffen. Hierbei wurde er geschlagen sowie von hinten in einen Würgegriff genommen, zu Boden gebracht und dort weiter gewürgt.

Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden ein Mobiltelefon sowie Bargeld entwendet. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnten bereits drei Tatverdächtige im Alter von 16, 15 und 15 Jahren identifiziert werden. Die Ermittlungen zu einem vierten Beteiligten sowie zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.

Im Zuge der Vernehmungen ergaben sich Hinweise darauf, dass zwei Frauen, die in der Paul-Hug-Straße wohnen, das Geschehen möglicherweise von ihrem Balkon aus beobachtet haben. Diese beiden Frauen sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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