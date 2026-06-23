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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Wie erst jetzt angezeigt wurde, kam es bereits am 01.06.2026, gegen 15:35 Uhr, auf der tom-Brok-Straße in Wilhelmshaven, zwischen den beiden Fußgängerüberwegen in Höhe der Werftstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer des E-Scooters unerwartet auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem BMW. Nach dem Zusammenstoß stieg der E-Scooter-Fahrer wieder auf sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem Fahrer soll es sich augenscheinlich um einen Jugendlichen gehandelt haben. Er wird wie folgt beschrieben:

* männlich, jugendliches Erscheinungsbild * schwarzer Hoodie * schwarze Hose

Die Polizei sucht insbesondere den beteiligten E-Scooter-Fahrer sowie Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Jugendlichen geben können.

Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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