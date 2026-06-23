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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Rotlichtverstoß und Handynutzung auf E-Scooter in Varel

Varel (ots)

Am 22.06.2026, gegen 18:59 Uhr, beobachteten Polizeibeamte in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel eine 21-jährige E-Scooter-Fahrerin, die während der Fahrt auf ihr Mobiltelefon schaute. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau den Geh- und Radweg im Bereich der Waisenhausstraße und missachtete dabei zwei rotlichtzeigende Lichtzeichenanlagen. Die Rotphase dauerte zu diesem Zeitpunkt bereits länger als eine Sekunde an. Ein Pkw-Fahrer, der bei Grünlicht berechtigt nach links in die Waisenhausstraße abbog, erkannte die Situation rechtzeitig und hielt an, sodass es nicht zu einem Zusammenstoß kam. Gegen die 21-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Für den qualifizierten Rotlichtverstoß mit dem E-Scooter sieht der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister vor. Für die verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt ist zudem ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein weiterer Punkt vorgesehen. Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Rotlichtverstöße insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen ein erhebliches Unfallrisiko darstellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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