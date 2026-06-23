Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle in Varel - Kind ungesichert im Fahrzeug

Varel (ots)

Am 22.06.2026, gegen 16:35 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel eine 36-jährige Pkw-Fahrerin. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Fahrzeugführerin selbst nicht angeschnallt war. Zudem befand sich ihr sechsjähriges Kind auf dem Beifahrersitz, ohne dass dieses ordnungsgemäß gesichert war. Die Fahrerin erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Nach dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog sind für die ungesicherte Beförderung des Kindes ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister vorgesehen. Für das Nichtanlegen des eigenen Sicherheitsgurtes wird zudem ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro erhoben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Sicherheitsgurte und geeignete Kinderrückhaltesysteme lebenswichtige Schutzmaßnahmen darstellen und bereits bei geringen Geschwindigkeiten schwere oder sogar tödliche Verletzungen verhindern können.

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