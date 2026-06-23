Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am 22.06.2026, gegen 10:40 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Zedeliusstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen zwei 49-jährige Frauen diverse Waren aus der Auslage und verstauten diese in mitgeführten Kinderwagen. An der Kasse bezahlten die beiden lediglich einen geringen Teil der ausgewählten Produkte. Nachdem die Frauen den Kassenbereich passiert hatten, wurden sie von einem Mitarbeiter des Marktes angesprochen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein.
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