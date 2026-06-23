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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 22.06.2026, gegen 10:40 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Zedeliusstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen zwei 49-jährige Frauen diverse Waren aus der Auslage und verstauten diese in mitgeführten Kinderwagen. An der Kasse bezahlten die beiden lediglich einen geringen Teil der ausgewählten Produkte. Nachdem die Frauen den Kassenbereich passiert hatten, wurden sie von einem Mitarbeiter des Marktes angesprochen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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