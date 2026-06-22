Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallbeteiligte gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.06.26, gegen 10.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Verbrauchermarktes in der Freiligrathstraße. Hier war der Pkw der Meldenden gegen einen anderen Pkw gerollt und hat diesen offensichtlich beschädigt. Die Fahrerin des beschädigten Pkw setzte sich nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung mit der Meldenden in ihr Fahrzeug und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Die Fahrerin war ca. 25-30 Jahre alt, trug einen hellgrauen Niqab und fuhr einen silberfarbenen Opel. Die Polizei Wilhelmshaven bittet diese Frau, sich unter 04421/942-0 zu melden.

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