Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Küchenbrand in Wilhelmshaven - Angebranntes Essen verursacht Rauchentwicklung

Wilhelmshaven (ots)

Am 22.06.2026, gegen 10:50 Uhr, wurde die Polizei zu einem gemeldeten Küchenbrand in den Hohensalzaer Weg im Stadtteil Fedderwardergroden alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen war Essen auf einem Herd in Brand geraten und hatte zu einer erheblichen Rauchentwicklung geführt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Lage zügig unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Einsatzlage vor Ort verlief ruhig. Weitere Schäden sind derzeit nicht bekannt.

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