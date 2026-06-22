PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Küchenbrand in Wilhelmshaven - Angebranntes Essen verursacht Rauchentwicklung

Wilhelmshaven (ots)

Am 22.06.2026, gegen 10:50 Uhr, wurde die Polizei zu einem gemeldeten Küchenbrand in den Hohensalzaer Weg im Stadtteil Fedderwardergroden alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen war Essen auf einem Herd in Brand geraten und hatte zu einer erheblichen Rauchentwicklung geführt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Lage zügig unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Einsatzlage vor Ort verlief ruhig. Weitere Schäden sind derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 11:35

    POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 19.06. bis 21.06.2026

    Wilhelmshaven (ots) - Bockhorn - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 19.06.2026, gegen 17:10 Uhr, stellten Beamte des PK Varel im Rahmen einer Überprüfung fest, dass eine 82-jährige Bockhornerin trotz bestehendem Fahrverbot einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr für ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 11:31

    POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 19.06. bis 21.06.2026

    Wilhelmshaven (ots) - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 19.06.2026 gegen 12:25 Uhr unterzogen Jeveraner Polizeibeamte im Mühlenweg in Schortens ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 15jährige männliche Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren