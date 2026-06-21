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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 19.06. bis 21.06.2026

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am 19.06.2026 gegen 12:25 Uhr unterzogen Jeveraner Polizeibeamte im 
Mühlenweg in Schortens ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle. 
Dabei konnte festgestellt werden, dass der 15jährige männliche 
Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. 
Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Raub mit flüchtigem Täter
Am 19.06.2026 gegen 14:37 Uhr kam es in der Mühlenstraße 72 in Jever 
zu einem Vorfall in der dortigen Drogerie. Der bisher unbekannte 
männliche Beschuldigte entriss dem Opfer dabei eine gelbe 
"Netto"-Einkaufstasche und flüchtete u.a. mit Drogerie-Artikeln in 
Richtung der Sillensteder Straße und nach wenigen Metern über einen 
Feldweg in südliche Richtung. 
Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahme konnte der Täter nicht 
festgestellt werden.
Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der 
Telefonnummer 0441/74490 bei der Polizei Jever zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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