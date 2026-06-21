Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 19.06. bis 21.06.2026

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 19.06.2026 gegen 12:25 Uhr unterzogen Jeveraner Polizeibeamte im Mühlenweg in Schortens ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 15jährige männliche Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Raub mit flüchtigem Täter Am 19.06.2026 gegen 14:37 Uhr kam es in der Mühlenstraße 72 in Jever zu einem Vorfall in der dortigen Drogerie. Der bisher unbekannte männliche Beschuldigte entriss dem Opfer dabei eine gelbe "Netto"-Einkaufstasche und flüchtete u.a. mit Drogerie-Artikeln in Richtung der Sillensteder Straße und nach wenigen Metern über einen Feldweg in südliche Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahme konnte der Täter nicht festgestellt werden. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/74490 bei der Polizei Jever zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell