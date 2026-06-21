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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 19.06. bis 21.06.2026

Wilhelmshaven (ots)

Bockhorn - Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am 19.06.2026, gegen 17:10 Uhr, stellten Beamte des PK Varel im 
Rahmen einer Überprüfung fest, dass eine 82-jährige Bockhornerin 
trotz bestehendem Fahrverbot einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum 
führte.
Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird eingeleitet.
Die Weiterfahrt wurde ihr für die Dauer des bestehenden Fahrverbots 
untersagt.

Zetel - Trunkenheit im Verkehr
Am frühen Abend des 19.06.2026 sind Beamte auf einen unsicher 
fahrenden Radfahrer aufmerksam gemacht worden. Bei dem 31-jährigen 
Bockhorner ist wenig später ein Atemalkoholwert von 3,19 Promille 
festgestellt worden.
Bei dem alkoholisierten Radfahrer wurde eine Blutentnahme 
durchgeführt. Ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr ist
eingeleitet worden. 

Varel - Sachbeschädigung
Bereits in der vergangenen Woche, in der Zeit vom 13.06.2026 bis zum 
16.06.2026, wurde ein weißer Kleintransporter, welcher auf dem 
Gelände des Dienstleistungszentrum in der Karl-Nieraad-Straße 
abgestellt war, großflächig mit Farbe beschmiert.
Da die Sachbeschädigung Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, ist 
dies vielleicht jemandem aufgefallen. 
Die Polizei Varel bittet etwaige Zeugen, sich unter 04451/923-0 zu 
melden.

Verkehrsunfallgeschehen
Varel -
In der Zeit vom 18.06.2026, 08:00 Uhr, bis zum 19.06.2026, 14:30 Uhr,
kam es in der Edo-Wiemken-Straße, Höhe der Hausnummer 59, zu einem 
Verkehrsunfall. Dort wurde ein Renault Modus mutmaßlich durch einen 
weiteren PKW beschädigt.
Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom 
Verkehrsunfallort, ohne seinen Pflichten als 
Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.
Die Polizei Varel bittet etwaige Zeugen, sich unter 04451/923-0 zu 
melden.

Varel -
In der Zeit vom 13.06.2026, 06:30 Uhr, bis zum 20.06.2026, 13:00 Uhr,
kam es auch auf dem Parkplatz des Vareler Bahnhofs zu einem 
Verkehrsunfall. Hier wurde ein PKW Dacia Sandero mutmaßlich beim Ein-
oder Ausparken an der vorderen linken Fahrzeugseite touchiert und 
beschädigt.
Auch hier entfernte sich der Verursacher, ohne seinen 
Meldeverpflichtungen nachzukommen.
Die Polizei Varel bittet etwaige Zeugen, sich unter 04451/923-0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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