Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 19.06. bis 21.06.2026

Wilhelmshaven (ots)

Bockhorn - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 19.06.2026, gegen 17:10 Uhr, stellten Beamte des PK Varel im Rahmen einer Überprüfung fest, dass eine 82-jährige Bockhornerin trotz bestehendem Fahrverbot einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr für die Dauer des bestehenden Fahrverbots untersagt. Zetel - Trunkenheit im Verkehr Am frühen Abend des 19.06.2026 sind Beamte auf einen unsicher fahrenden Radfahrer aufmerksam gemacht worden. Bei dem 31-jährigen Bockhorner ist wenig später ein Atemalkoholwert von 3,19 Promille festgestellt worden. Bei dem alkoholisierten Radfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr ist eingeleitet worden. Varel - Sachbeschädigung Bereits in der vergangenen Woche, in der Zeit vom 13.06.2026 bis zum 16.06.2026, wurde ein weißer Kleintransporter, welcher auf dem Gelände des Dienstleistungszentrum in der Karl-Nieraad-Straße abgestellt war, großflächig mit Farbe beschmiert. Da die Sachbeschädigung Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, ist dies vielleicht jemandem aufgefallen. Die Polizei Varel bittet etwaige Zeugen, sich unter 04451/923-0 zu melden. Verkehrsunfallgeschehen Varel - In der Zeit vom 18.06.2026, 08:00 Uhr, bis zum 19.06.2026, 14:30 Uhr, kam es in der Edo-Wiemken-Straße, Höhe der Hausnummer 59, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein Renault Modus mutmaßlich durch einen weiteren PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Verkehrsunfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Varel bittet etwaige Zeugen, sich unter 04451/923-0 zu melden. Varel - In der Zeit vom 13.06.2026, 06:30 Uhr, bis zum 20.06.2026, 13:00 Uhr, kam es auch auf dem Parkplatz des Vareler Bahnhofs zu einem Verkehrsunfall. Hier wurde ein PKW Dacia Sandero mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken an der vorderen linken Fahrzeugseite touchiert und beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Meldeverpflichtungen nachzukommen. Die Polizei Varel bittet etwaige Zeugen, sich unter 04451/923-0 zu melden.

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