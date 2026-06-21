Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 19.06. bis 21.06.2026

Wilhelmshaven (ots)

Brand von Altpapiersammelbehältern Am 19.06.2026, gg. 17:30 Uhr, wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle der Feuerwehr über den Brand eines Altpapiersammelbehälters im Bereich eines Containerstellplatzes in der Nähe eines Verbrauchermarktes in der Weserstraße in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Polizei war der Inhalt des brandbetroffenen Sammelbehälters bereits abgelöscht, so dass ein Übergreifen auf andere Container verhindert wurde. Am selben Tag, gg. 20:00 Uhr, geriet an einem Containerstellplatz in der Bismarckstraße ebenfalls der Inhalt eines Altpapiersammelbehälters aus ungeklärter Ursache in Brand. Auch hier konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Wilhelmshaven ein Übergreifen auf andere Sammelbehälter verhindert werden. In beiden Fällen wurden die brandbetroffenen Sammelbehälter beschädigt. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 19.06.2026, gg. 10:14 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Führer eines Motorrades die Friedenstraße in Richtung Gökerstraße. Zur gleichen Zeit beabsichtigte der 84-jährige Führer eines Pkw, der die Friedenstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr, im Einmündungsbereich Frieden-/Berliner Straße nach links in die Berliner Straße einzubiegen. Bei seinem Einbiegemanöver übersah der Pkw-Fahrer den entgegenkommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer. Es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wodurch zum einen der Motorradfahrer leicht verletzt und die Fahrzeuge nicht nur unerheblich beschädigt wurden. Das Motorrad war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Motorradfahrer wurde zur ambulanten Behandlung dem hiesigen Klinikum zugeführt. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 20.06.2026, gg. 15:10 Uhr, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine Verkehrskontrolle bei einem 30-jährigen Führereines Pkw im Bereich der Knorrstraße durch. Im Zuge dieser Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass das von dem 30-jährigen geführte Fahrzeug nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügt. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Diebstahl einer Geldtasche Bereits am 19.06.2026, gg. 08:10 Uhr, kam es Markt-/Ecke Adalbertstraße zum Diebstahl einer Geldtasche. Hierbei wurde dem völlig arglosen Geschädigten durch einen von hinten sich annähernden Täter eine in der Hand getragene Geldtasche abgenommen. Der Täter entfernte sich dann fussläufig in Richtung des Friedrich-Wilhelm-Parks und konnte auch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Auch in diesem Fall werden Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 21.06.2026, gg. 09:47 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ein Fahrzeug im Bereich Dodoweg/Ecke Freiligrathstraße auf. Die Beamten hielten dieses Fahrzeug an und konnten im Zuge der sich anschließenden Kontrolle feststellen, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bekanntgegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell