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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 19.06. bis 21.06.2026

Wilhelmshaven (ots)

Brand von Altpapiersammelbehältern
Am 19.06.2026, gg. 17:30 Uhr, wurde die Polizei durch die 
Rettungsleitstelle der Feuerwehr über den Brand eines 
Altpapiersammelbehälters im Bereich eines Containerstellplatzes in 
der Nähe eines Verbrauchermarktes in der Weserstraße in Kenntnis 
gesetzt. Beim Eintreffen der Polizei war der Inhalt des 
brandbetroffenen Sammelbehälters bereits abgelöscht, so dass ein 
Übergreifen auf andere Container verhindert wurde.
Am selben Tag, gg. 20:00 Uhr, geriet an einem Containerstellplatz in 
der Bismarckstraße ebenfalls der Inhalt eines 
Altpapiersammelbehälters aus ungeklärter Ursache in Brand. Auch hier 
konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Wilhelmshaven ein 
Übergreifen auf andere Sammelbehälter verhindert werden.
In beiden Fällen wurden die brandbetroffenen Sammelbehälter 
beschädigt. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, 
werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
unter Tel. 04421-9420 zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person
Am 19.06.2026, gg. 10:14 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Führer eines 
Motorrades die Friedenstraße in Richtung Gökerstraße. Zur gleichen 
Zeit beabsichtigte der 84-jährige Führer eines Pkw, der die 
Friedenstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr, im 
Einmündungsbereich Frieden-/Berliner Straße nach links in die 
Berliner Straße einzubiegen. Bei seinem Einbiegemanöver übersah der 
Pkw-Fahrer den entgegenkommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer. 
Es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wodurch 
zum einen der Motorradfahrer leicht verletzt und die Fahrzeuge nicht 
nur unerheblich beschädigt wurden. Das Motorrad war nach dem 
Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 
Motorradfahrer wurde zur ambulanten Behandlung dem hiesigen Klinikum 
zugeführt.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Am 20.06.2026, gg. 15:10 Uhr, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung 
der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine Verkehrskontrolle 
bei einem 30-jährigen Führereines Pkw im Bereich der Knorrstraße 
durch. Im Zuge dieser Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass
das von dem 30-jährigen geführte Fahrzeug nicht über den 
erforderlichen Versicherungsschutz verfügt. Dem Fahrzeugführer wurde 
daraufhin die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes 
Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebstahl einer Geldtasche
Bereits am 19.06.2026, gg. 08:10 Uhr, kam es Markt-/Ecke 
Adalbertstraße zum Diebstahl einer Geldtasche. Hierbei wurde dem 
völlig arglosen Geschädigten durch einen von hinten sich annähernden 
Täter eine in der Hand getragene Geldtasche abgenommen. Der Täter 
entfernte sich dann fussläufig in Richtung des 
Friedrich-Wilhelm-Parks und konnte auch im Rahmen der sofort 
eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Auch 
in diesem Fall werden Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht
haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
unter Tel. 04421-9420 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am 21.06.2026, gg. 09:47 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung 
der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ein Fahrzeug im Bereich
Dodoweg/Ecke Freiligrathstraße auf. Die Beamten hielten dieses 
Fahrzeug an und konnten im Zuge der sich anschließenden Kontrolle 
feststellen, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer
Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt
und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bekanntgegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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