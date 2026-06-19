Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vermisste Person Norbert Willi UNRUH angetroffen

Wilhelmshaven (ots)

Die per Öffentlichkeitsfahndung vermisste und gesuchte Person Norbert Willi UNRUH konnte wohlbehalten in Wilhelmshaven angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die vielen und auch zielführenden Hinweise zu dem Aufenthaltsort der vermissten Person.

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