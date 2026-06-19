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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vermisste Person Norbert Willi UNRUH angetroffen

Wilhelmshaven (ots)

Die per Öffentlichkeitsfahndung vermisste und gesuchte Person Norbert Willi UNRUH konnte wohlbehalten in Wilhelmshaven angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die vielen und auch zielführenden Hinweise zu dem Aufenthaltsort der vermissten Person.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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