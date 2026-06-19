Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Vermisste Person Norbert Willi UNRUH angetroffen
Wilhelmshaven (ots)
Die per Öffentlichkeitsfahndung vermisste und gesuchte Person Norbert Willi UNRUH konnte wohlbehalten in Wilhelmshaven angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich für die vielen und auch zielführenden Hinweise zu dem Aufenthaltsort der vermissten Person.
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