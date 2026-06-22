Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Pkw in Varel - Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Varel (ots)

Am 22.06.2026, gegen 00:15 Uhr, wurde der Polizei in Varel der Brand eines Pkw in der Meischenstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Pkw der Marke VW bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine in unmittelbarer Nähe befindliche Doppelgarage übergegriffen. Aufgrund von Zeugenaussagen wird derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, führten bislang nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen. Die Freiwillige Feuerwehr Varel konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden. Personenschäden sind nach derzeitigem Stand nicht bekannt geworden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu möglichen Tatverdächtigen dauern an. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Meischenstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

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