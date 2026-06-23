Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach Streit um Taxifahrt in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 22.06.2026, gegen 01:50 Uhr, kam es in der Mellumstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung nach einer Taxifahrt. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte ein 42-jähriger Fahrgast die Kosten einer Taxifahrt nicht begleichen. Im Rahmen der Zahlungsabwicklung kam es daraufhin zu Streitigkeiten zwischen dem Mann und dem Taxifahrer. Als der Taxifahrer den 42-Jährigen an einer möglichen Flucht hindern wollte, schlug der Beschuldigte auf den Fahrer ein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 42-Jährigen einen Wert von 0,8 Promille. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

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