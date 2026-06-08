Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unfall bei Zugarbeiten am Bahnhof Bruchsal - Person wird von Zug erfasst und leicht verletzt

Burchsal (ots)

Am heutigen Abend (8. Juni) ist es am Bahnhof Bruchsal zu einem Unfall während der Abfertigung eines Güterzuges gekommen. Der Mitarbeiter eines Eisenbahnunternehmens wurde dabei von einem Güterzug erfasst und leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei befand sich ein 45-jähriger Mitarbeiter der Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft Mannheim gegen 17:20 Uhr im Gleisbereich von Gleis 12, um die Abfertigung eines Güterzuges durchzuführen. Hierbei lief er neben dem Zug im Gleisbereich und wurde von einem auf dem Nachbargleis fahrenden Güterzug erfasst. Er zog sich leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt wurden. Der durchfahrende Güterzug war mit einer Geschwindigkeit von circa 50 km/h unterwegs.

Sofort alarmierte Rettungskräfte verbrachten den verletzten 45-jährigen türkischen Staatsangehörigen in ein Krankenhaus.

Die Gleise am Bahnhof Bruchsal waren in der Zeit von 17:20 - 18:20 Uhr komplett gesperrt.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs aufgenommen. Insbesondere die Frage, wie es zu dem Vorfall kam, ist Gegenstand dieser.

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