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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradunfall in Zetel

Zetel (ots)

Am 22.06.2026, gegen 14:34 Uhr, kam es auf der Horster Straße in Zetel zu einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem Pedelec den Radweg, als er aus bislang ungeklärter Ursache ins Rutschen geriet. Um einen Sturz zu verhindern, sprang er von seinem Fahrrad auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich der Jugendliche eine schwere Beinverletzung zu. Der 14-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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