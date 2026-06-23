Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradunfall in Zetel

Zetel (ots)

Am 22.06.2026, gegen 14:34 Uhr, kam es auf der Horster Straße in Zetel zu einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem Pedelec den Radweg, als er aus bislang ungeklärter Ursache ins Rutschen geriet. Um einen Sturz zu verhindern, sprang er von seinem Fahrrad auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich der Jugendliche eine schwere Beinverletzung zu. Der 14-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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