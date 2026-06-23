Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der B210 bei Schortens

Schortens (ots)

Am 22.06.2026, gegen 13:50 Uhr, kam es auf der B210 im Bereich der Anschlussstelle Schortens zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer die Auffahrt zur Bundesstraße, als dort Straßenreinigungsarbeiten durchgeführt wurden. In der Auffahrt befand sich ein entsprechend abgesichertes Sicherungsfahrzeug, das der Fahrer offenbar zu spät bemerkte.

Der Fahrzeugführer leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Sein Pkw prallte gegen den Verkehrssicherungsanhänger sowie anschließend gegen die Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Reifen der Vorderachse nicht mehr über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe verfügten. Zudem waren auf der Fahrbahn Spuren einer betätigten Handbremse erkennbar. Der Pkw wurde beschädigt. Die Polizei leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

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