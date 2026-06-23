Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigungen an Verkehrszeichen in Zetel - Zeugen gesucht
Zetel (ots)
Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass sieben an der Neuenburger Straße aufgestellte Verkehrszeichen mit neongelber Farbe beschmiert und dadurch beschädigt wurden.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.
Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neuenburger Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.
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