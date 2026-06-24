Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Heckenbrand nach Gartenarbeiten in Varel
Varel (ots)
Am 23.06.2026, gegen 13:40 Uhr, kam es in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Varel zu einem Heckenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Grundstückseigentümer Gartenarbeiten mit einem Unkrautbrenner durch. Hierbei geriet eine Hecke in Brand. Dem Verursacher gelang es zunächst, das Feuer eigenständig zu löschen. Eine Zeugin verständigte dennoch die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte führten aufgrund der bestehenden Hitzeentwicklung vorsorglich Nachlöscharbeiten durch. Fremdschäden entstanden nicht. Verletzt wurde niemand.
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