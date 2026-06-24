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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Heckenbrand nach Gartenarbeiten in Varel

Varel (ots)

Am 23.06.2026, gegen 13:40 Uhr, kam es in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Varel zu einem Heckenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Grundstückseigentümer Gartenarbeiten mit einem Unkrautbrenner durch. Hierbei geriet eine Hecke in Brand. Dem Verursacher gelang es zunächst, das Feuer eigenständig zu löschen. Eine Zeugin verständigte dennoch die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte führten aufgrund der bestehenden Hitzeentwicklung vorsorglich Nachlöscharbeiten durch. Fremdschäden entstanden nicht. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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