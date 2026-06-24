POL-WHV: Heckenbrand nach Gartenarbeiten in Varel

Wilhelmshaven (ots) - Am 22.06.2026, zwischen 18:45 Uhr und 18:50 Uhr, kam es auf der Bremer Straße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 17-Jährigen. Nach ersten Ermittlungen traf sich eine Gruppe von insgesamt sechs Personen im Bereich der Bremer Straße und bewegte sich anschließend in Richtung der Paul-Hug-Straße. Dort wurde einer der Jugendlichen aus der Gruppe von vier Personen angesprochen und ...

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